«Ни один объект не защищен» Почему энергосистеме Украины угрожает коллапс и как страна собирается пережить зиму?

Украина достигла предела своих энергетических мощностей и столкнулась с серьезными проблемами: по разным подсчетам, страна потеряла от 50 до 80 процентов генерации электроэнергии, более 70 процентов тепловых электростанций выведены из строя.
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