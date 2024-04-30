Штурмовики ВС России захватывают опорные пункты ВСУ на южно-донецком направлении

Скриншот видео Штурмовики группировки войск "Восток" при поддержке танков и ударных беспилотников захватывают опорные пункты военнослужащих ВСУ и украинских националистов на южно-донецком направлении спецоперации РФ.
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