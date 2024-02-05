Подозреваемого в хищении средств на закупках снарядов для ВСУ арестовали

Фигуранта дела о краже 1,5 млрд грн на закупках для ВСУ Збитнева арестовали Директору «Львовского арсенала» Юрию Збитневу, фигуранту дела о краже 1,5 миллиарда гривен (40 миллионов долларов) на закупках снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.