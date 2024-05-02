Страстная неделя дает возможность по дням узнать, что происходило в последние дни жизни Иисуса Христа Инна ЦюренкоВ православной традиции, Страстная неделя — это период перед Пасхой, когда верующие отмечают последние дни земной жизни Иисуса Христа.