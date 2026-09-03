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Царьград

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CNN: Убит музыкант Джонатан Мелендес и его семья в Мехико

CNN: Убит музыкант Джонатан Мелендес и его семья в Мехико

Музыкант Джонатан Мелендес, его семья и няня найдены убитыми в Мексике 1 сентября. Преступление произошло в элитном районе Мехико.

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