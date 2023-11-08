В китайской провинции Цзянси прошел совет по сотрудничеству регионов ПФО РФ и среднего течения реки Янцзы КНР

8 ноября в городе Наньчан провинции Цзянси (КНР) в формате «Волга-Янцзы» при участии сопредседателей – полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и заместителя премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина – состоялся совет по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа России и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.