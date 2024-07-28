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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оргкомитет Олимпийских игр-2024 извинился за ошибку с гимном Южного Судана

Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпийских игр в Париже в Париже Энн Дескам принесла извинения за ошибку организаторов, которые перепутали гимн Южного Судана перед матчем против команды Пуэрто-Рико.

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