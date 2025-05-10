Трамп заявил, что «пора закончить глупую войну»; так начни с себя - закончи с вооружением киевского режима Президент США в очередной раз призвал Россию и Украину завершить вооружённый конфликт.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Трамп заявил, что «пора закончить глупую войну»; так начни с себя - закончи с вооружением киевского режима Президент США в очередной раз призвал Россию и Украину завершить вооружённый конфликт.
Свежие комментарии