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Погодина впервые вышла в свет ради премьеры последнего фильма Пиманова: «Я воин»

Погодина впервые вышла в свет ради премьеры последнего фильма Пиманова: «Я воин»

В столице состоялась премьера фильма «Охота на императора», который снял Алексей Пиманов. Картина стала последней работой покойного режиссера и ведущего.

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