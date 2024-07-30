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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтай занял 41 место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства

Алтай занял 41 место в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства

Переехать на работу из Алтайского края в другой регион согласны 1% соискателей, не готовы - 84,3% Алтайский край занял 41 место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства в III квартале 2024 года и шестое место среди регионов Сибири, выяснили эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.

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