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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Tales of Arise появится в Game Pass 20 февраля По словам японских Twitter-аккаунтов Xbox Japan и B...

Tales of Arise появится в Game Pass 20 февраля По словам японских Twitter-аккаунтов Xbox Japan и B...

Tales of Arise появится в Game Pass 20 февраляПо словам японских Twitter-аккаунтов Xbox Japan и Bandai Namco, посвященных игре Tales of, последняя игра из серии, Tales of Arise, появится в Xbox Game Pass 20 февраля на следующей неделе.

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