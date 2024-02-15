Tales of Arise появится в Game Pass 20 февраля По словам японских Twitter-аккаунтов Xbox Japan и B...

Tales of Arise появится в Game Pass 20 февраляПо словам японских Twitter-аккаунтов Xbox Japan и Bandai Namco, посвященных игре Tales of, последняя игра из серии, Tales of Arise, появится в Xbox Game Pass 20 февраля на следующей неделе.
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