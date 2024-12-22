ТЭК сказать

День энергетика ежегодно отмечается в России 22 декабря. И в мире, и в нашей стране за первые три квартала 2024 года каждая седьмая атака, направленная на промышленность, приходилась на энергетические компании.
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