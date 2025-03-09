Председателю СК России доложат о ходе проверки по факту получения травм малолетним в результате схода наледи в Пермском крае

В СМИ сообщается, что с крыши одного из многоквартирных домов, расположенных в городе Березники, произошел сход снежной наледи, в результате которого малолетний ребенок получил ссадину и ушиб мягких тканей лица.
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