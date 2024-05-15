Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 89 лет

Метрополитен — неотъемлемая часть жизни столицы и ее жителей Сергей Собянин, мэр Москвы, сообщил в своём Telegram-канале, что сегодня исполняется 89 лет со дня открытия первой линии Московского метрополитена.
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