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Царьград

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В Архангельской области очевидцы происшествия спасли людей, которые оказались в воде

В Архангельской области очевидцы происшествия спасли людей, которые оказались в воде

В Архангельской области в районе деревни Чекоминка очевидцы спасли четырех утопающих. Пострадавшим потребовалась помощь медиков, их госпитализировали с сильным переохлаждением.

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