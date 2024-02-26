Снарядный голод: Эстония призывает передать все арсеналы вооружений на нужды Украины

В Минобороны Эстонии призвали забрать «всё оружие из запасов» для отправки на Украину. В то же время Германия прибегает к отчаянным мерам, чтобы найти снаряды для ВСУ, и закупает их по всему миру, сообщили в оборонном ведомстве ФРГ.