Снарядный голод: Эстония призывает передать все арсеналы вооружений на нужды Украины

В Минобороны Эстонии призвали забрать «всё оружие из запасов» для отправки на Украину. В то же время Германия прибегает к отчаянным мерам, чтобы найти снаряды для ВСУ, и закупает их по всему миру, сообщили в оборонном ведомстве ФРГ.
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