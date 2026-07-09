❗️⚡️Космические силы США приступили к развёртыванию высокоэнергетического противоспутникового комплекса РЭБ Meadowlands: каковы его технические параметры и оперативно-стратегический потенциал? Командование боевых действий Космических сил США официально ввело в эксплуатацию мобильный наземный комплекс радиоэлектронной борьбы Meadowlands, представляющий собой эволюционное развитие линейки систем противодействия космической связи Counter Communications System.
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