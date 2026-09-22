Бывшую врио главы Анапы оштрафовали за завышенные тарифы на воду

Бывшую врио главы Анапы оштрафовали за завышенные тарифы на водуПрокуратура вместе с краевым департаментом тарифов проверила, как «Анапа Водоканал» формировал расценки на коммунальные услуги на 2026–2028 годы, и обнаружила нарушения.