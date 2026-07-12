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Царьград

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Неделя контрастов: от аномальной жары до резкого похолодания

Неделя контрастов: от аномальной жары до резкого похолодания

Неделя с 13 по 20 июля 2026 года выдастся для Челябинской области по-настоящему драматичной. По прогнозам синоптиков, регион ждёт резкая смена погодных режимов: начало недели пройдёт под знаком тропической жары и мощных гроз, а к выходным температура может упасть почти на 15 градусов.

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