С минуты на минуту начнётся обращение Путина

По этому обращению и определим, насколько правильно президент страны понимает ситуацию Не могу не заметить следующее:Президент устранился от решения проблемы и споров МО с ЧВК ещё гораздо раньше, когда пошли первые обращения Пригожина и теперь пожинаем плоды этого самоустранения.