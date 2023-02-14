Почвоведы СПбГУ реконструировали погодные условия Северного Кавказа в эпоху среднего палеолита

Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports. Стоянка «Хаджох-2» в Республике Адыгея – редкий археологический памятник под открытым небом, появившийся около 120-45 тысяч лет назад и сохранившийся до наших дней.
Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports. Стоянка «Хаджох-2» в Республике Адыгея – редкий археологический памятник под открытым небом, появившийся около 120-45 тысяч лет назад и сохранившийся до наших дней.
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