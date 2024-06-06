Завершено расследование уголовных дел о получении взяток участниками организованной группы

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего инспектора ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Владикавказу РСО-Алания Рустама Габачиева и жительницы РСО-Алания Инги Цгоевой.
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