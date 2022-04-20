Пламя перекинулось на дома: пять построек пострадали от пала сухой травы в Уссурийске

Пламя перекинулось на дома: пять построек пострадали от пала сухой травы в Уссурийске

Жителей Уссурийска встревожила завеса густого дыма в районе Партизанских садов. Как выяснилось, это горели дачные домики и сараи, которые, по словам очевидцев, оказались на пути следования пала сухой травы, сообщает ИА UssurMedia.

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