Невролог Малыхина назвала ранний признак болезни Паркинсона

Заведующая неврологическим отделением №3 ФЦМН ФМБА России, врач-невролог высшей категории кандидат медицинских наук Елена Малыхина рассказала, что лечение болезни Паркинсона включает медикаментозную терапию, немедикаментозные подходы и нейрохирургические методы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии