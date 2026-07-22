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Невролог Малыхина назвала ранний признак болезни Паркинсона

Невролог Малыхина назвала ранний признак болезни Паркинсона

Заведующая неврологическим отделением №3 ФЦМН ФМБА России, врач-невролог высшей категории кандидат медицинских наук Елена Малыхина рассказала, что лечение болезни Паркинсона включает медикаментозную терапию, немедикаментозные подходы и нейрохирургические методы.

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