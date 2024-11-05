Бывший глава воронежского СКР может получить должность в областном правительстве

ВОРОНЕЖ, 5 ноября, ФедералПресс. Экс-глава регионального следственного управления СК по Воронежской области Кирилл Левит, ушедший на пенсию в октябре 2024 года, может получить должность в региональном правительстве, сообщают СМИ.
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