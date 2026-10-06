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Царьград

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В Екатеринбурге пассажиры автобуса № 87 подрались из-за телефона

В Екатеринбурге пассажиры автобуса № 87 подрались из-за телефона

Утром 6 октября на остановке «Азина» в Екатеринбурге между пассажирами автобуса № 87 произошла драка после того, как один из мужчин заступился за девушку, у которой пытались отобрать телефон.

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