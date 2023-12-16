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Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал, как его принимали в США в 2014 году

Глава МИД Венгрии Сийярто рассказал, как его принимали в США в 2014 году

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию Mandiner рассказал об унизительном приеме в США в 2014 году, когда Будапешту пытались навязать условия для сотрудничества с демократической администрацией США.

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