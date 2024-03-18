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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данкан Робинсон быстрее всех в истории НБА добрался до отметки в 1 тысячу 3-очковых

Защитник «Майами» сделал это в первой четверти матча с «Детройтом» (104:101) в воскресенье. Робинсон покорил рубеж в 1 тысячу дальних попаданий за 343 матча в НБА.

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