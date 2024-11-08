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Губернатор Калифорнии объявил, что его штат «готов к борьбе» против Трампа

Губернатор Калифорнии объявил, что его штат «готов к борьбе» против Трампа

Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом заявил, что его штат «готов к борьбе» против Трампа. «Калифорния готова к борьбе.

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