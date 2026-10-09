Спикер астраханского парламента Игорь Мартынов поздравил камызякское село Семибугры со 110-летием

Сегодня в селе Семибугры Камызякского района состоялось торжественное мероприятие по случаю 110-летия со дня основания населенного пункта «Здесь Родины моей начало».
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