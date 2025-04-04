ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

671 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    А что Симферопольская макаронная фабрика не справляется?Поставки макаронн...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Всех ишаков на хрен из моего Крыма сраной метлой гнать до кишлаков . И проверить тех кто их завозил. Одних в кишлак в...В Севастополе про...
  • Леонид
    А за могилы других людей? В том числе ветеранов. Или у нас сегодня установка акцентировать только на современных?Малькевич: за оск...

Водохранилища Крыма потеряли три миллиона кубометров воды

Водохранилища Крыма потеряли три миллиона кубометров воды

Запасы воды в водохранилищах Крыма сократились на три миллиона кубических метров. По данным крымского Гидрометцентра за март, который, по наблюдениям специалистов, выдался тёплым и засушливым, общий объём воды в водохранилищах естественного стока составил около 112 миллионов кубометров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх