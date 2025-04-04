Водохранилища Крыма потеряли три миллиона кубометров воды

Запасы воды в водохранилищах Крыма сократились на три миллиона кубических метров. По данным крымского Гидрометцентра за март, который, по наблюдениям специалистов, выдался тёплым и засушливым, общий объём воды в водохранилищах естественного стока составил около 112 миллионов кубометров.