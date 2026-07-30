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Ветераны СВО Верхневолжья получают льготы показав телефон

Ветераны СВО Верхневолжья получают льготы показав телефон

Ветераны СВО в Тверской области получают льготы по QR-коду. Участники спецоперации и члены их семей могут подтвердить свой статус через мобильное приложение «Госуслуги» и посещать учреждения культуры и спорта бесплатно.

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