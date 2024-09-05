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Ямалец ногами забил собутыльника насмерть

Ямалец ногами забил собутыльника насмерть

Ямалец пойдет под суд за то, что до смерти забил собутыльника. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, следствием установлено, что утром 29 августа 2024 года в городе Лабытнанги между двумя мужчинами произошел конфликт на почве совместного распития спиртных напитков.

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