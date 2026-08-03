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Уральцы в 2026 году уже побывали в 140 странах мира

Уральцы в 2026 году уже побывали в 140 странах мира

В 2026 году свердловчане уже побывали более чем в 140 странах. При этом в летнем сезоне география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, например, острова Африки и Азии, свидетельствуют данные роуминга МегаФона.

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