Уральцы в 2026 году уже побывали в 140 странах мира

В 2026 году свердловчане уже побывали более чем в 140 странах. При этом в летнем сезоне география путешествий заметно расширилась: наряду с традиционными пляжными курортами в тренде оказались дальние маршруты, например, острова Африки и Азии, свидетельствуют данные роуминга МегаФона.