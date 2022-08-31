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Заказов цветов на 1 сентября в Уссурийске стало меньше, чем в прошлом году

Заказов цветов на 1 сентября в Уссурийске стало меньше, чем в прошлом году

Уже завтра 1 сентября. На торжественную линейку школьники с 1 по 11 класс по традиции придут с цветами.

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