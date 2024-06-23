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Военные новости ★ спецоперация

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Российские войска за сутки заняли не менее 7 кв

Российские войска за сутки заняли не менее 7 кв. км территории южнее села Константиновка на Угледарском направлении Российские войска за сутки заняли не менее 7 кв.

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