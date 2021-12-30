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Байден понимает, что в ядерной войне никто не победит — Ушаков

Губительную тупиковость ядерной войны между Россией и США признал президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, рассказал журналистам помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

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