Байден понимает, что в ядерной войне никто не победит — Ушаков

Губительную тупиковость ядерной войны между Россией и США признал президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, рассказал журналистам помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
Губительную тупиковость ядерной войны между Россией и США признал президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, рассказал журналистам помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
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