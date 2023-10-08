Эксперт-энергетик Евгений Гашо взвешивает достижения и угрозы устойчивому развитию российской столицы

Эксперт по энергетике Евгений Гашо взвешивает достижения и угрозы устойчивому развитию российской столицы Профессор Национального исследовательского университета «МЭИ» Евгений Гашо Неожиданным впечатлением прошлого лета в Москве стали соловьиные трели.
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