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Царьград

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Мишустин и Пашинян провели короткую беседу в Киргизии

Мишустин и Пашинян провели короткую беседу в Киргизии

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Армении Никол Пашинян провели краткую встречу в Чолпон-Ате, Киргизия, перед началом Евразийского межправительственного совета, который проходит с 6 по 7 августа.

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