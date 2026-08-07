Мишустин и Пашинян провели короткую беседу в Киргизии

Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Армении Никол Пашинян провели краткую встречу в Чолпон-Ате, Киргизия, перед началом Евразийского межправительственного совета, который проходит с 6 по 7 августа.
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