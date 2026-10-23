В 06-20 в Иванове в микрорайоне Московский 56-летняя женщина, управляя электросамокатом, при съезде с тротуара совершила столкновение с движущимся по проезжей части автомобилем «Форд Фокус», под управлением 32-летнего мужчины.
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