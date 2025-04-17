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Не просто интуиция: эти четыре знака зодиака могут предвидеть будущее

Не просто интуиция: эти четыре знака зодиака могут предвидеть будущее

Не просто интуиция: эти четыре знака зодиака могут предвидеть будущее Алёна ЮрьеваНекоторым представителям зодиакального круга звёзды подарили нечто большее, чем просто интуицию — это настоящий дар предвидения.

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