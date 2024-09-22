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Региональная Юридическая Служба

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Житель Владимирской области убил отца молотком из-за спора о превосходстве украинцев

Житель Владимирской области убил отца молотком из-за спора о превосходстве украинцев

Фото: ТГ «Осторожно новости» Трагическое происшествие во Владимирской области: сын убил отца из-за разногласий по поводу Украины Пятилетняя семейная драма с печальным исходом Несколько лет назад машинист крана Владимир А.

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