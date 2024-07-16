Исследователи Kaiko: Настроения участников криптовалютных рынков существенно изменились за 2 месяца

Аналитики популярной исследовательской компании Kaiko опубликовали свежий отчет, в котором отмечают значительное изменение настроений на криптовалютных рынках с мая 2024 года, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предварительно одобрила спотовые ETH-ETF.