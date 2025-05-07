В Третьяковской галерее выставили полотно очень спорного художника

Людмила Полищук

Такая толерантность к русофобам может плохо кончиться для демократической или советской России... Всё же не хочется, чтобы Россия стала западно-капиталлистической, продажной, изворотливой, лживой... Иногда нужны более строгие меры к подрывающим морально-нравственные устои, данные нам Богом. Думаю, что устранение врагов от власти и помещение их в тюрьме могло бы пойти на пользу всем.