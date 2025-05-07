Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    Этой пузатой твари Никитке Хрущеву ГОРЕТЬ В АДУ!!Бандеровская бомб...
  • Евгений Бут
    Пока его не уничтожат, даже новые объекты называют именем Ельцина"Путин - людоед, ...
  • Евгений Бут
    👍Юрий Назаров: «Ст...

В Третьяковской галерее выставили полотно очень спорного художника

В Третьяковской галерее выставили полотно очень спорного художника

В Новой Третьяковке выставили на всеобщее обозрение полотно воронежского художника Яна Посадского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nana Абраменко
очередное  подвешенное бревно
Ответить
1 час.
С
Странник
Очередное ....
Ответить
36 мин.
Людмила Полищук
Такая толерантность к русофобам может плохо кончиться для демократической или советской России... Всё же не хочется, чтобы Россия стала западно-капиталлистической, продажной, изворотливой, лживой... Иногда нужны более строгие меры к подрывающим морально-нравственные устои, данные нам Богом. Думаю, что устранение врагов от власти и помещение их в тюрьме могло бы пойти на пользу всем.
Ответить
27 мин.
наверх