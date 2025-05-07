В Новой Третьяковке выставили на всеобщее обозрение полотно воронежского художника Яна Посадского.
В Третьяковской галерее выставили полотно очень спорного художника
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nana Абраменко
очередное подвешенное бревно
Ответить
1 час.
С
Странник
Очередное ....
Ответить
36 мин.
Людмила Полищук
Такая толерантность к русофобам может плохо кончиться для демократической или советской России... Всё же не хочется, чтобы Россия стала западно-капиталлистической, продажной, изворотливой, лживой... Иногда нужны более строгие меры к подрывающим морально-нравственные устои, данные нам Богом. Думаю, что устранение врагов от власти и помещение их в тюрьме могло бы пойти на пользу всем.
Ответить
27 мин.
Свежие комментарии