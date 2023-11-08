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Илон Маск запустил нейросеть Grok с «бунтарским» характером: конкурент ChatGPT в мире искусственного интеллекта

Илон Маск запустил нейросеть Grok с «бунтарским» характером: конкурент ChatGPT в мире искусственного интеллекта

Илон Маск запустил нейросеть Grok с «бунтарским» характером: конкурент ChatGPT в мире искусственного интеллекта Елена ГалицкаяИлон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, продемонстрировал миру свою новую разработку — нейросеть Grok.

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