Илон Маск запустил нейросеть Grok с «бунтарским» характером: конкурент ChatGPT в мире искусственного интеллекта Елена ГалицкаяИлон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, продемонстрировал миру свою новую разработку — нейросеть Grok.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии