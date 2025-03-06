«Найдем, продадим Трампу»: Лукашенко дал указание искать в Беларуси редкоземельные металлы

БлокнотРУ Александр Лукашенко объявил, что белорусским геологам надо заняться поиском редкоземельных металлов, - сообщает БелТА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Плохой знак: о чем говорят участившиеся случаи стрельбы по мигрантам при их задержании силовиками
- Рабочие против "Уралвагонзавода": Бастрыкин, полпред Жога поняли, что коса нашла на камень
- "Мы вернемся!": Дацик обещает разобраться с руководителем первого канала за то, что вырезали русские песни из эфира
Свежие комментарии