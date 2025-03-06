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«Найдем, продадим Трампу»: Лукашенко дал указание искать в Беларуси редкоземельные металлы

«Найдем, продадим Трампу»: Лукашенко дал указание искать в Беларуси редкоземельные металлы

БлокнотРУ Александр Лукашенко объявил, что белорусским геологам надо заняться поиском редкоземельных металлов, - сообщает БелТА.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Трампу не металлы нужны, а Украина.
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15 час.
СБ
Слава Белый
Весеннее обострение у батьки. Это у него регулярно. Обострение 2 раза в год. Осень-весна. Пургомёт открывается.
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10 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Найдет по дешевке в России и продаст трампешнику
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7 час.
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