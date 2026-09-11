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Рейтинг крупнейшей польской оппозиционной партии упал до минимума с выборов

Рейтинг крупнейшей польской оппозиционной партии упал до минимума с выборов

Поддержка польской правоконсервативной партии «Право и справедливость» опустилась до рекордно низкого значения в 15% с выборов 2023 года, сообщил исследовательский центр CBOS, 11 сентября пишет Business Insider.

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