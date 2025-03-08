Трамп прервал репортера NBC после вопроса о конфликте Маска и Рубио

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами прервал репортера телеканала NBC после вопроса о ссоре главы департамента эффективности государственного управления (DOGE), миллиардера Илона Маска и госсекретаря Марко Рубио.
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