Восьмимиллионному пассажиру аэропорта "Толмачёво" подарили авиаперелёт в Мьянму

Жительнице Новосибирска повезло стать рекордным в 2023 году пассажиром новосибирского аэропорта.В новосибирском аэропорту "Толмачёво" поздравили восьмимиллионного пассажира, которого обслужили в 2023 году.
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