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Режим ЧС ввели в Таймыре из-за разлива топлива

Режим ЧС ввели в Таймыре из-за разлива топлива

Около 200 тонн горючего попало в Хатангский залив В поселке Сындасско на Таймыре введен режим чрезвычайной ситуации из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом, которое попало в Хатангский залив.

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