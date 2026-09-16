Режим ЧС ввели в Таймыре из-за разлива топлива

Около 200 тонн горючего попало в Хатангский залив В поселке Сындасско на Таймыре введен режим чрезвычайной ситуации из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом, которое попало в Хатангский залив.
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